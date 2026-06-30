На Волыни и во Львове в результате удара молнии пострадали восемь человек, среди них есть дети

На Волыни во время непогоды молния ударила вблизи водоема, в результате чего пострадали семь человек, из них – четверо детей. Также молния во Львове попала в 6-летнюю девочку, ребенок находится в реанимации.

Об этом сообщают пресс-служба полиции Волынской области и мэр Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Озеро Киверцовского района, когда молния ударила вблизи водоема. После этого семь человек потеряли сознание, среди них – четверо несовершеннолетних.

«На место оперативно прибыл наряд местной полиции и медики, людей госпитализировали. Полицейские помогали перенести людей в скорую, опрашивали свидетелей и фиксировали последствия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что также в Луцком и Ковельском районах области непогода повредила помещения и транспортные средства.

В пресс-службе рекомендуют гражданам из-за ухудшения погодных условий воздержаться от поездок и пребывания на улице.

В то же время, по данным городского головы Львова, в понедельник, 29 июня, молния во Львове попала в 6-летнюю девочку.

«Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет», – заявил Садовый.

Напомним, 29 июня в Ровенской и Хмельницкой областях произошли аварийные обесточивания после того, как аномальная жара в Украине привела к перегрузке энергосистемы. 30 июня в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Ожидается, что в Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами температура воздуха поднятся до +38 °С. Однако уже ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии.

Также как известно, из-за экстремально высоких температур в Европе с 21 июня зафиксировали более 1300 смертей.

А ранее мы писали о том, какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.