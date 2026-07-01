Верховный суд признал неконституционным указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения

Верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа об отмене права на получение гражданства для детей, рожденных на территории Штатов от иностранцев, в частности, нелегальных мигрантов.

Об этом сообщают ВВС и CNN со ссылкой на соответствующее решение, опубликованное на сайте суда.

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Отмечается, что с преимуществом в шесть голосов против трех судьи определили, что решение президента противоречит 14-й поправке к Конституции США, которой четко регламентируется гражданство по праву рождению для всех, на кого распространяется американская юрисдикция. В этой поправке указывается, что все лица, рожденные или натурализованные в США и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата проживания.

Во вторник, 30 июня, суд постановил, что указ, который Трамп издал 20 января 2025 года, в первый день его второго президентского срока, был незаконным.

«Гражданство – тогда и сейчас – означало право иметь права, то есть возможность свободно участвовать в жизни нашего политического сообщества. Авторы 14-й поправки распространили это обещание на «каждого свободно рожденного человека на этой земле». Сегодня мы выполняем это обещание», – заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

При этом, как подчеркивает ВВС, для Трампа это одно из самых громких юридических поражений за время его второй президентской каденции, поскольку подписанный им документ составлял основу миграционной политики главы Белого дома.

В то же время, Трамп продолжает настаивать на том, что поправка к Конституции, которая требовала бы долгого процесса принятия и ратификации, в этом вопросе не нужна.

На своей странице в Truth Social Трамп назвал решение суда «очень плохим» и пообещал продолжать борьбу путем принятия законодательства, призвав Конгресс США начать работу над соответствующим законопроектом.

Напомним, Трамп подписал соответствующий указ в свой первый день на посту президента. Он постановил не предоставлять гражданство детям, рождённым в США, если ни мать, ни отец не являются гражданами США или постоянными резидентами.

Федеральный судья США Джон Когеноер в январе, блокируя указ Трампа, назвал его «откровенно неконституционным».

Еще в сентябре 2025 года администрация президента Трампа обращалась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа.

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