Кабмин утвердил даты нового учебного года в школах

Кабинет министров определил продолжительность и особенности проведения 2026-2027 учебного года в школах Украины. Учебный процесс для школьников стартует традиционно – 1 сентября.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграм-канале 3 июля.

«Правительство утвердило продолжительность и особенности проведения учебного года 2026-2027 в учреждениях среднего образования в условиях военного положения. Он начнется традиционно – 1 сентября. Областные и КГВА вместе с учредителями учебных заведений будут определять, как начнется учебный год в каждой общине, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе», – сообщила премьер.

2 сентября 2025, 15:01 12-летняя школа: что предусматривает реформа для старшеклассников Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию, готовя к признанию украинских аттестатов в Европе. Полный переход планируется в 2027 году. Подробнее о реформе – на инфографике.

По ее словам, это позволит общинам гибко организовывать образовательный процесс в соответствии с условиями безопасности. Таким образом они смогут гарантировать не только безопасность, но и непрерывность обучения.

Завершится учебный год, согласно постановлению «О начале учебного года во время военного положения в Украине», 30 июня 2027 года.

Однако де-факто решения о завершении учебных занятий, проведении последнего звонка и продолжительности летних каникул будут принимать сами учебные заведения.

«Их будет определять педагогический совет с учетом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса. Из-за этого даты завершения обучения и каникул могут отличаться в разных школах», – пояснила Свириденко.

Напомним, недавно Министерство образования и науки Украины определило первую волну профильных лицеев, которые в 2026 году переводятся на государственное финансирование для создания современных образовательных пространств.

Также мы сообщали, что правительство хочет отменить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для выпускников с 2027 года.

Кроме этого, «Слово и дело» рассказывало об изменениях, которые ждут украинских старшеклассников из-за возвращения 12-летней школы.

А Минобороны Украины напомнило, что учебные заведения имеют законное право требовать военно-учетные документы от учащихся-призывников.

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