ВАКС продлил расследование дела о схеме на «Укргаздобыче»

Экономика
Читати українською
Суд поддержал просьбу детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу УГД.
фото: reform.energy

Высший антикоррупционный суд продлил до 3 октября срок расследования уголовного производства по подозрению бывшего начальника технологического сектора Полтавского отделения тампонажных работ филиала «УГД-Сервис» АО «Укргаздобыча» и директора ООО «Дриллинг Эдвайзер» Тимура Тургунова в нанесении 295 млн грн ущерба УГД.

Такое решение 29 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Продлить срок досудебного расследования по уголовному производству по подозрению (Тургунова – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК, (экс-чиновника УГД – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК, и по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 ст. 209 УК, до шести месяцев, то есть до 3 октября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, БЭБ и Служба безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Укргаздобыча», по которой государству нанесен ущерб более чем на 295 млн грн. По версии следствия, подставные компании покупали необходимые для добычи газа материалы по реальным рыночным ценам. Далее эти товары многократно перепродавались фирмами друг другу. Фиктивные сделки искусственно завышали цену реагентов в 2-3 раза. В конце концов продукцию продали государственной компании через тендер по максимальной стоимости. Манипуляции с «фирмами-прокладками» нанесли АО «Укргаздобыча» ущерб более чем на 295 млн грн, что подтверждается судебно-экономической экспертизой.

Позже дело передали в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Укргаздобыча Высший антикоррупционный суд БЭБ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Экс-прокурор окружной прокуратуры под Днепром обжаловал арест
Жара отступает: синоптик рассказала, сколько Украину будут поливать дожди
ВАКС продлил расследование дела о схеме на «Укргаздобыче»
Peace Duck, Yell Duck и Black Goose: Contra Drone представила линейку новых дронов
Бойцы СБУ ударили по аэродромам в Крыму: уничтожено как минимум 7 самолетов
инфографикаУкраинский шоколад становится все более популярным в ЕС: динамика импорта за 11 лет
Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако
инфографикаКак изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года
Во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии
Из администраций оккупированного Крыма срочно вывозят технику и документы – партизаны
Больше новостей