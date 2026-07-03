ВАКС продлил расследование дела о схеме на «Укргаздобыче»

Высший антикоррупционный суд продлил до 3 октября срок расследования уголовного производства по подозрению бывшего начальника технологического сектора Полтавского отделения тампонажных работ филиала «УГД-Сервис» АО «Укргаздобыча» и директора ООО «Дриллинг Эдвайзер» Тимура Тургунова в нанесении 295 млн грн ущерба УГД.

Такое решение 29 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Продлить срок досудебного расследования по уголовному производству по подозрению (Тургунова – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК, (экс-чиновника УГД – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК, и по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 ст. 209 УК, до шести месяцев, то есть до 3 октября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, БЭБ и Служба безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Укргаздобыча», по которой государству нанесен ущерб более чем на 295 млн грн. По версии следствия, подставные компании покупали необходимые для добычи газа материалы по реальным рыночным ценам. Далее эти товары многократно перепродавались фирмами друг другу. Фиктивные сделки искусственно завышали цену реагентов в 2-3 раза. В конце концов продукцию продали государственной компании через тендер по максимальной стоимости. Манипуляции с «фирмами-прокладками» нанесли АО «Укргаздобыча» ущерб более чем на 295 млн грн, что подтверждается судебно-экономической экспертизой.

Позже дело передали в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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