Суд продлил домашний арест экс-чиновнику филиала «Укргаздобычи»

Высший антикоррупционный суд продлил до 3 июля срок содержания под ночным домашним арестом бывшего начальника технологического сектора Полтавского отделения тампонажных работ филиала «УГВ-Сервис» АО «Укргаздобыча» в рамках дела о нанесении 295 млн грн убытков УГД.

Такое решение 3 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Шевченковский райсуд Киева отправил под ночной домашний арест подозреваемого. Он также обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться без разрешения за пределы города Полтавы; сообщать об изменении места жительства и/или работы; сдать на хранение загранпаспорта.

«Продлить до 3 июля 2026 года включительно, срок действия меры пресечения относительно подозреваемого в виде домашнего ареста, запретив ему, в период с 22:00 по 06:00 следующих суток, покидать место своего жительства, за исключением случаев получения медицинской помощи и необходимости направляться в зону природы чрезвычайных ситуаций. Продлить до 3 июля 2026 года, срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины, возложенных на подозреваемого», – говорится в решении.

Напомним, БЭБ и Служба безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Укргаздобыча», по которой государству нанесен ущерб более чем на 295 млн грн. По версии следствия, подставные компании покупали необходимые для добычи газа материалы по реальным рыночным ценам. Далее эти товары многократно перепродавались фирмами друг другу. Фиктивные сделки искусственно завышали цену реагентов в 2-3 раза. В конце концов продукцию продали государственной компании через тендер по максимальной стоимости. Манипуляции с «фирмами-прокладками» нанесли АО «Укргаздобыча» ущерб более чем на 295 млн грн, что подтверждается судебно-экономической экспертизой.

Позже дело передали в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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