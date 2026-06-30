Суд продлил домашний арест экс-чиновнику филиала «Укргаздобычи»

Экономика
Читати українською
Антикоррупционный суд поддержал частично просьбу прокурора САП о продлении срока меры пресечения.
фото: ОГП

Высший антикоррупционный суд продлил до 3 июля срок содержания под ночным домашним арестом бывшего начальника технологического сектора Полтавского отделения тампонажных работ филиала «УГВ-Сервис» АО «Укргаздобыча» в рамках дела о нанесении 295 млн грн убытков УГД.

Такое решение 3 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Шевченковский райсуд Киева отправил под ночной домашний арест подозреваемого. Он также обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться без разрешения за пределы города Полтавы; сообщать об изменении места жительства и/или работы; сдать на хранение загранпаспорта.

«Продлить до 3 июля 2026 года включительно, срок действия меры пресечения относительно подозреваемого в виде домашнего ареста, запретив ему, в период с 22:00 по 06:00 следующих суток, покидать место своего жительства, за исключением случаев получения медицинской помощи и необходимости направляться в зону природы чрезвычайных ситуаций. Продлить до 3 июля 2026 года, срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины, возложенных на подозреваемого», – говорится в решении.

Напомним, БЭБ и Служба безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Укргаздобыча», по которой государству нанесен ущерб более чем на 295 млн грн. По версии следствия, подставные компании покупали необходимые для добычи газа материалы по реальным рыночным ценам. Далее эти товары многократно перепродавались фирмами друг другу. Фиктивные сделки искусственно завышали цену реагентов в 2-3 раза. В конце концов продукцию продали государственной компании через тендер по максимальной стоимости. Манипуляции с «фирмами-прокладками» нанесли АО «Укргаздобыча» ущерб более чем на 295 млн грн, что подтверждается судебно-экономической экспертизой.

Позже дело передали в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Укргаздобыча Высший антикоррупционный суд
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне атаковали Богодухов на Харьковщине, есть пострадавшие
Зеленский анонсировал усиление ПВО при участии США и партнеров ЕС
авторская колонкаСеверный сценарий: какие новые угрозы россия готовит для Украины
Суд продлил домашний арест экс-чиновнику филиала «Укргаздобычи»
инфографикаКакие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны
«Это не временный кризис»: в Швеции объяснили, почему угроза нападения рф останется после путина
Теракт в Монако: в МИД пока не могут подтвердить, что пострадавшие являются гражданами Украины
инфографикаДва завода на всю страну: мусороперерабатывающая инфраструктура Украины
Премьер Венгрии выступил против лишения украинских мужчин защиты в ЕС
Армия рф ударила по Сумам и Запорожью: много раненых, среди которых есть дети
Больше новостей