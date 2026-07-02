Нацбанк выпустил серебряную монету, посвященную 250-летию независимости США

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НБУ представил серебряную памятную монету, посвященную 250-й годовщине независимости Соединенных Штатов Америки.
Фото: НБУ

Национальный банк Украины представил серебряную памятную монету, посвященную 250-й годовщине независимости Соединенных Штатов Америки.

Соответствующая информация была опубликована пресс-службой регулятора.

Памятная монета номиналом в 10 гривен изготовлена ​​из серебра, ее масса составляет 31,1 грамма, а тираж – 3 тысячи штук.

На аверсе изображен стилизованный фрагмент флага США и надпись «Многие лета!». На реверсе размещены монументы Статуя Свободы и Родина-мать с символическим огнем свободы между ними.

НБУ представил серебряную памятную монету, посвященную 250-й годовщине независимости Соединенных Штатов Америки.
Фото: НБУИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

НБУ представил серебряную памятную монету, посвященную 250-й годовщине независимости Соединенных Штатов Америки.
Фото: НБУИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

«За эти два с половиной столетия Соединенные Штаты Америки прошли путь от молодой республики к когорте великих держав, определяющих современный мир. Для украинцев эта история имеет особое значение. Мы хорошо знаем, что независимость никогда не является подарком судьбы. Ее нужно добывать, защищать и отстаивать каждый день», – заявил глава НБУ Андрей Пышный во время презентации монеты на мероприятии, организованном посольством США.

Приобрести памятную монету можно будет в ближайшее время в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка и у банков-дистрибьюторов.

Напомним, в конце июня НБУ ввел в обращение цветную памятную монету «Кирилл Кожемяка», посвященную одному из самых известных героев украинского фольклора.

А до этого регулятор выпустил две новые памятные монеты: «Расстрелянное возрождение. Иван Падалка» и «Расстрелянное возрождение. Майк Йогансен», которые продолжают серию, призванную сохранять память о деятелях украинской культуры.

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