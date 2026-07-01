САП обжалует переквалификацию преступления обвиняемой по миграционному делу

Политика
Читати українською
Прокуратура планирует обжаловать обвинительный приговор, оглашенный бывшему работнику органов правопорядка.
фото: youtube.com/@militiakiev

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует приговор, которым смягчили квалификацию и освободили от наказания пособницу начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки Юлию Кондратьеву.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не указывает фамилии обвиняемой.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Кондратьевой, которой накануне был оглашен приговор, которым изменили преступление с получения неправомерной выгоды на злоупотребление влиянием. Ее также освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Прокурор САП готовит апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 19 июня 2026 по пособнице уже бывшего начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в получении 47 500 долларов неправомерной выгоды. Своим решением суд первой инстанции изменил квалификацию действий лица по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Вместе с тем, суд освободил ее от отбывания наказания по истечении сроков привлечения к уголовной ответственности. Прокурор не соглашается с таким решением суда, считает его незаконным, ввиду обстоятельств, установленных во время досудебного расследования», – отмечают в прокуратуре.

Напомним, Карамушку и Кондратьеву задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в 47,5 тысяч долларов от лиц, которые незаконным способом получили гражданство Украины. Детективы НАБУ установили, что чиновник СБУ требовал и получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным способом.

Следствие собрало достаточно доказательств в подтверждение того, что подозреваемый владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов приводит к возможному выдворению этих лиц с территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
СБУ НАБУ САП коррупция Государственная миграционная служба Украины Александр Карамушка Высший антикоррупционный суд ГМС
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Цены на нефть выросли после срыва прямых переговоров между США и Ираном
Залужный ответил Зеленскому, пойдет ли в президенты Украины – СМИ
Жара отступает: в Украину идет холодный атмосферный фронт с грозами и ливнями
Осужденный депутат из Одесской области обжаловал срок в колонии
САП обжалует переквалификацию преступления обвиняемой по миграционному делу
СБУ поразила ангары с истребителями на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму
ВАКС утвердил соглашение в деле осужденного экс-нардепа Гунько
Дания объявила о новом пакете помощи Украине на почти 600 миллионов евро
Смилянский останется на должности гендиректора «Укрпочты», несмотря на требование НБУ
ВСУ назначил заседание по жалобе на приговор бизнесмену по делу УЗ
Больше новостей