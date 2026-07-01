САП обжалует переквалификацию преступления обвиняемой по миграционному делу

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует приговор, которым смягчили квалификацию и освободили от наказания пособницу начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки Юлию Кондратьеву.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не указывает фамилии обвиняемой.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Кондратьевой, которой накануне был оглашен приговор, которым изменили преступление с получения неправомерной выгоды на злоупотребление влиянием. Ее также освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Прокурор САП готовит апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 19 июня 2026 по пособнице уже бывшего начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в получении 47 500 долларов неправомерной выгоды. Своим решением суд первой инстанции изменил квалификацию действий лица по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Вместе с тем, суд освободил ее от отбывания наказания по истечении сроков привлечения к уголовной ответственности. Прокурор не соглашается с таким решением суда, считает его незаконным, ввиду обстоятельств, установленных во время досудебного расследования», – отмечают в прокуратуре.

Напомним, Карамушку и Кондратьеву задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в 47,5 тысяч долларов от лиц, которые незаконным способом получили гражданство Украины. Детективы НАБУ установили, что чиновник СБУ требовал и получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным способом.

Следствие собрало достаточно доказательств в подтверждение того, что подозреваемый владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов приводит к возможному выдворению этих лиц с территории Украины.

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