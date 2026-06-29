ВАКС переквалифицировал правонарушение обвиняемой по миграционному делу

Высший антикоррупционный суд переквалифицировал преступление с получения неправомерной выгоды на злоупотребление влиянием, которое инкриминировали пособнице начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки Юлии Кондратьевой. Ее освободили от наказания.

Такое решение 19 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, по результатам судебного разбирательства суд изменил квалификацию совершенного Кондратьевой уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Сроки давности за таким преступлением давно уже истекли.

«(Кондратьеву – ред.) признать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Освободить (Кондратьеву – ред.) от отбывания наказания, назначенного по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины по истечении срока привлечения к уголовной ответственности согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины», – говорится в решении.

Как известно, Карамушку и Кондратьеву задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в 47,5 тысяч долларов от лиц, которые незаконным способом получили гражданство Украины. Детективы НАБУ установили, что чиновник СБУ требовал и получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным способом.

Следствие собрало достаточно доказательств в подтверждение того, что подозреваемый владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов приводит к возможному выдворению этих лиц с территории Украины.

Напомним, дело СБУшника Карамушки передали в ВАКС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.