Верховный суд пересмотрит конфискацию активов экс-чиновника одесской налоговой

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение о конфискации активов бывшего начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Руслана Хвана на сумму 5,3 млн грн.

Такое решение 15 июня принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-начальника ГУ ГНС в Одесской области Руслана Хвана. Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 2018 выпуска и Audi RSQ8 2020 выпуска, приобретенные за 300 тыс. и 1,4 млн грн соответственно. Однако рыночная стоимость этих автомобилей значительно выше – более 5,3 млн грн. Впоследствии семья экс-чиновника продала автомобиль Audi по рыночной стоимости, а за полученные средства приобрела автомобиль BMW X7 xDrive.

Анализом доходов и расходов экс-чиновника и его семьи установлена ​​невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников. Позже Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила конфискацию активов Хвана.

«Открыть кассационное производство по делу по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Хвану Руслану Николаевичу, Хван Руслане Руслановне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, по кассационным жалобам на решение Высшего антикоррупционного суда от 21 ноября 2025 года и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 10 апреля 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск прокурора САП к экс-начальнику налоговой Одесщины.

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