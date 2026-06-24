Верховный суд пересмотрит конфискацию активов экс-чиновника одесской налоговой

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение о конфискации активов бывшего начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Руслана Хвана на сумму 5,3 млн грн.
Такое решение 15 июня принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».
Как известно, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-начальника ГУ ГНС в Одесской области Руслана Хвана. Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 2018 выпуска и Audi RSQ8 2020 выпуска, приобретенные за 300 тыс. и 1,4 млн грн соответственно. Однако рыночная стоимость этих автомобилей значительно выше – более 5,3 млн грн. Впоследствии семья экс-чиновника продала автомобиль Audi по рыночной стоимости, а за полученные средства приобрела автомобиль BMW X7 xDrive.
Анализом доходов и расходов экс-чиновника и его семьи установлена невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников. Позже Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила конфискацию активов Хвана.
«Открыть кассационное производство по делу по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Хвану Руслану Николаевичу, Хван Руслане Руслановне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, по кассационным жалобам на решение Высшего антикоррупционного суда от 21 ноября 2025 года и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 10 апреля 2026 года», – говорится в решении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск прокурора САП к экс-начальнику налоговой Одесщины.
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