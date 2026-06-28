В Киеве возле жилого дома обнаружили боевую часть ракеты

В Дарницком районе Киева после ночной воздушной атаки 28 июня взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, которая упала вблизи жилого многоэтажного дома.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, опасный боеприпас обнаружили неподалеку от жилой застройки, после чего была проведена эвакуация жителей дома.

Специалисты взрывотехнической службы столичной полиции совместно со спасателями ГСЧС осторожно выкопали часть ракеты из земли и транспортировали ее для последующего уничтожения на специальном полигоне.

На данный момент информация о пострадавших или разрушениях в результате падения боеприпаса не поступала.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистические и противокорабельные ракетами, а также более 140 ударных беспилотников различных типов.

В частности, баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Взрывы прозвучали дважды с интервалом в 40 минут.

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