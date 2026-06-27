Для украинцев за границей заработала в тестовом режиме платформа «Додому»

Общество
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Министерство социальной политики запустило цифровую платформу Додому для украинцев за границей. Сервис помогает подготовиться к возвращению в Украину, найти работу, жилье и социальную поддержку.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины

В тестовом режиме начала работу цифровая платформа «Додому», которая будет помогать украинцам за границей получить необходимую информацию для подготовки к возвращению на Родину.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

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Платформа «Додому» позволяет пользователям ознакомиться с актуальной информацией о подготовке к возвращению в Украину, доступных государственных сервисах, возможностях трудоустройства, обучения и социальной поддержки. Кроме того, она помогает сформировать персональный план возвращения.

Также на платформе собрана информация о Центрах единства и организациях Сети единства за границей, где украинцы могут получить консультации и поддержку перед принятием решения о возвращении.

Отдельный раздел посвящен общинам, которые готовы принимать людей после возвращения. Там размещены сведения о местной инфраструктуре, услугах, возможностях для трудоустройства и контактах. На данный момент к проекту уже присоединились более 100 общин.

Сейчас платформа работает в тестовом режиме.

Напомним, из-за полномасштабной вооруженной агрессии россии из Украины были вынуждены выехать за границу 5,7 миллиона граждан.

При этом стало известно, что украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не имеющие освобождения от военной службы, больше не смогут получить статус временной защиты на территории Дании.

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