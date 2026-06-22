Военная машина рф не успевает за украинскими технологиями – FT

Война россии против Украины стремительно меняется под влиянием новых технологий, и Москва все чаще оказывается в роли догоняющего.

Об этом пишет Financial Times, описывая растущее влияние украинских беспилотников на поле боя и тыловые объекты рф.

2 июня 2026, 18:49 Перелом эпох: как дроны изменили войну и есть ли будущее у танков Украина сделала большой шаг вперед в работе с БПЛА, но списывать в утиль традиционные системы вооружения пока не стоит.

По данным издания, украинские дроновые удары все чаще поражают цели на сотни километров вглубь росийской территории – от военных баз до нефтеперерабатывающих заводов. Одним из последних примеров стали атаки на крупные объекты в районе Москвы, сопровождавшиеся масштабными пожарами.

FT отмечает, что с 2022 года россия делала ставку на численное преимущество и массированные удары, однако развитие украинских средне- и дальнобойных дронов существенно изменило баланс сил. По оценкам аналитических групп, продвижение российских войск в 2026 году значительно замедлилось по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на продолжение наступательных действий, российские подразделения вынуждены действовать малыми группами в условиях насыщенного дронового поля боя, что часто приводит к большим потерям. Украинская сторона, в свою очередь, наращивает эффективность ударов по логистике, усложняя поставки горючего и боеприпасов.

Военные эксперты, на которых ссылается FT, отмечают, что дроны фактически уменьшили значение численного преимущества живой силы. В современных условиях ключевую роль играют операторы беспилотников, системы связи и технологическая инфраструктура.

В то же время российская оборонная промышленность, по оценкам западных аналитиков, работает на пределе возможностей и сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров для развития новых технологий. Производство растет только в отдельных сегментах, связанных с беспилотниками и ракетным вооружением, тогда как в целом сектор демонстрирует признаки стагнации.

FT пишет, что россия не успевает компенсировать потери личного состава даже несмотря на активный рекрутинг, а ее технологические подразделения, в частности дроновые, пока не достигли уровня украинских.

В то же время россия продолжает наносить значительный ущерб Украине, используя управляемые авиабомбы и ракетные удары, особенно на востоке страны. Украинские военные признают, что часть российских тактик остается эффективной, в частности в районе Донбасса.

Аналитики, которых цитирует издание, считают, что в ближайшие месяцы война и дальше будет развиваться как технологическое соревнование, где ключевым фактором станет способность сторон масштабировать производство дронов и систем управления.

В итоге FT отмечает, что россия пытается адаптироваться к новым условиям войны, но на данный момент Украина удерживает инициативу в сфере беспилотных технологий, что постепенно меняет характер боевых действий.

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