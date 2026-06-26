В Китае спортивный самолет врезался в 109-этажный небоскреб – видео

Днем 26 июня легкомоторный спортивный самолет Sunward SA 60L Aurora врезался в самое высокое здание Пекина – 109-этажный небоскреб CITIC Tower (China Zun).

Об этом сообщил телеканал CNN в пятницу, 26 июня.

Инцидент произошел после полудня в одном из самых защищенных городов мира. В сети распространились кадры, на которых видны обломки самолета, падающие на землю, а также люди, отбегающие на безопасное расстояние.

23 мая 2026, 12:56 Самая смертоносная авария за 17 лет: в Китае взрыв газа унес жизни 90 человек На момент взрыва в шахте находились около 247 работников. Власти Китая начали расследование и задержали руководство предприятия.

Позже очевидцы показали хвостовую часть самолета, которая разбила стекло в такси.

Небоскреб China Zun расположен в центральном деловом районе Пекина напротив другой известной архитектурной достопримечательности Пекина – штаб-квартиры Центрального телевидения Китая. Его строительство было завершено в 2018 году. Высота башни составляет 528 метров.

«Произошел очень громкий грохот – громче, чем фейерверк», – рассказал один из очевидцев, работающий курьером возле здания.

По данным газеты The New York Times, на данный момент известно как минимум об одном пострадавшем человеке – женщине с травмой головы. Ее забрала скорая помощь.

Исходя из опубликованных фото, на которых виден регистрационный код самолета, СМИ предполагают, что в здание врезался легкий спортивный самолет китайского производства Sunward SA 60L Aurora, принадлежащий местной авиакомпании общего назначения.

Сейчас на месте работают пожарные, полиция и скорые. Силовики перекрыли прилегающие дороги и ограничивают съемку места происшествия.

А вот что стало причиной крушения – пока неизвестно. Однако данные Flightradar24 показывают, что самолет летел с сильным отклонением от маршрута перед тем, как с ним пропала связь.

Напомним, в конце мая в Китае переполненный автобус врезался в грузовик на скоростной автомагистрали в провинции Хэнань. По меньшей мере 13 человек погибли.

А в американском штате Миссури на днях самолет, перевозивший группу парашютистов, потерпел крушение вскоре после взлета. В результате аварии погибли 12 человек, среди них пилот и пассажиры, направлявшиеся на прыжки с парашютом.

Также мы сообщали, что в Британии возле города Бедфорд на прошлой неделе столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погиб машинист одного из них, десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

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