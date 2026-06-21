В результате аварии на ТЭЦ центр Одессы остался без света

В Одессе произошла аварийная ситуация на Одесской ТЭЦ, из-за чего без электроснабжения осталась часть потребителей в центральных районах города, а также ряд транспортных предприятий.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

«В результате аварийной ситуации на Одесской ТЭЦ без электроснабжения остались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий», – говорится в сообщении.

По информации мэрии, ремонтные работы продолжаются, а восстановить электроснабжение планируют до конца суток.

В то же время в ОВА сообщили об очередной атаке российских войск на гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. В частности, в Измаильском районе в результате удара был поврежден жилой сектор. Из-за попадания возник пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, утром 20 июня вражеский ударный БПЛА типа «Шахед» атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области. В результате попадания загорелись газовоз и обшивка здания операторской.

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