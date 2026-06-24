Гегсет увольняет топ-генерала США, который играл ключевую роль в помощи Украине – FT

Министр обороны США Пит Гегсет вынуждает уйти в отставку одного из самых высокопоставленных американских военных в Европе – генерала Кристофера Донахью. Он играл важную роль в поддержке Украины в войне против россии.
Об этом сообщает Financial Times.
Четырехзвездный генерал Чарльз Донахью, ветеран сил специальных операций, объявит о досрочном выходе на пенсию после того, как стал очередным высокопоставленным офицером, уволенным при руководстве Гегсета во время чистки в Пентагоне.
Как отмечается, Донахью был ключевой фигурой в американских усилиях по помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Он также возглавлял силы армии США в Европе и принимал участие в боевых операциях в Ираке, Сирии и других регионах.
Его увольнение произошло всего через два месяца после того, как Гегсет отстранил генерала Рэнди Джорджа с должности начальника штаба армии США. Это вызвало недовольство среди военных.
Причины решения относительно Донахью пока неизвестны. В то же время Гегсет ранее критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана в 2021 году и инициировал расследование относительно этого процесса.
Генерал Донахью был последним американским военным, который покинул Афганистан после завершения вывода войск США. В Пентагоне его считали одним из наиболее опытных командиров благодаря более чем 20-летней службе в боевых подразделениях.
Как известно, за последние 18 месяцев Гегсет уволил десятки высокопоставленных военных, в частности председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, командующую ВМС США адмирала Лизу Франкетти, а также генерала ВВС Тимоти Хо, который возглавлял Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.
Напомним, накануне также сообщалось, что в Управлении директора национальной разведки США также начались масштабные увольнения сотрудников после того, как исполняющий обязанности главы разведки Уильям Пулте получил от президента Дональда Трампа поручение сократить штат ведомства.
А недавно Пентагон объявил о решении сократить с четырех до трех общее количество боевых бригадных групп США, размещенных в Европе.
Как известно, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и на другие зарубежные базы.
По данным СМИ, противоречивые заявления президента США Дональда Трампа относительно численности американских войск в Европе привели к организационным сбоям, отмене ротаций.. Они также приводят к потенциальным затратам в миллионы долларов.
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