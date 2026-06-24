Гегсет увольняет топ-генерала США, который играл ключевую роль в помощи Украине – FT

Министр обороны США Пит Гегсет вынуждает уйти в отставку одного из самых высокопоставленных американских военных в Европе – генерала Кристофера Донахью. Он играл важную роль в поддержке Украины в войне против россии.

Об этом сообщает Financial Times.

23 июня 2026, 09:27 В американской разведке начались масштабные увольнения сотрудников – CNN В Управлении директора национальной разведки США начали увольнять сотрудников после того, как исполняющий обязанности главы разведки Уильям Пулте получил поручение президента сократить штат ведомства.

Четырехзвездный генерал Чарльз Донахью, ветеран сил специальных операций, объявит о досрочном выходе на пенсию после того, как стал очередным высокопоставленным офицером, уволенным при руководстве Гегсета во время чистки в Пентагоне.

Как отмечается, Донахью был ключевой фигурой в американских усилиях по помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Он также возглавлял силы армии США в Европе и принимал участие в боевых операциях в Ираке, Сирии и других регионах.

Его увольнение произошло всего через два месяца после того, как Гегсет отстранил генерала Рэнди Джорджа с должности начальника штаба армии США. Это вызвало недовольство среди военных.

Причины решения относительно Донахью пока неизвестны. В то же время Гегсет ранее критиковал действия администрации Джо Байдена во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана в 2021 году и инициировал расследование относительно этого процесса.

Генерал Донахью был последним американским военным, который покинул Афганистан после завершения вывода войск США. В Пентагоне его считали одним из наиболее опытных командиров благодаря более чем 20-летней службе в боевых подразделениях.

Как известно, за последние 18 месяцев Гегсет уволил десятки высокопоставленных военных, в частности председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, командующую ВМС США адмирала Лизу Франкетти, а также генерала ВВС Тимоти Хо, который возглавлял Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.

Напомним, накануне также сообщалось, что в Управлении директора национальной разведки США также начались масштабные увольнения сотрудников после того, как исполняющий обязанности главы разведки Уильям Пулте получил от президента Дональда Трампа поручение сократить штат ведомства.

А недавно Пентагон объявил о решении сократить с четырех до трех общее количество боевых бригадных групп США, размещенных в Европе.

Как известно, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и на другие зарубежные базы.

По данным СМИ, противоречивые заявления президента США Дональда Трампа относительно численности американских войск в Европе привели к организационным сбоям, отмене ротаций.. Они также приводят к потенциальным затратам в миллионы долларов.

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