В американской разведке начались масштабные увольнения сотрудников – CNN

В Управлении директора национальной разведки США начались масштабные увольнения сотрудников после того, как исполняющий обязанности главы разведки Уильям Пулте получил от президента Дональда Трампа поручение сократить штат ведомства.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее источники сообщали, что Пулте, назначенный президентом США Дональдом Трампом временно возглавить разведку, планировал сократить сотни должностей в управлении. По словам собеседников телеканала, на прошлой неделе он пришел на новое место работы на день раньше, чем ожидалось, после того как запросил список всех сотрудников управления.

Ожидается, что больше всего сокращения могут затронуть Национальный центр борьбы с терроризмом и Национальный центр контрразведки и безопасности.

Два источника сообщили CNN, что все подразделения получили задание до понедельника предоставить списки сотрудников с рейтингом персонала. Собеседники связали этот запрос с планами Пулте провести масштабные увольнения.

На фоне сокращений ведущие демократы в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей США призвали Пулте не проводить массовые увольнения. Сенатор Марк Уорнер и конгрессмен Джим Хаймс заявили, что такие шаги могут поставить под угрозу работу структуры, созданной после терактов 11 сентября для предотвращения будущих атак.

«Хотя есть возможность рассмотреть ответственные сокращения штата управления, любое значительное уменьшение численности персонала может поставить под угрозу миссию организации», – говорится в письме законодателей.

Уильям Пулте как исполняющий обязанности директора национальной разведки контролирует работу 18 разведывательных агентств США. Его назначение вызвало недовольство части союзников Трампа и обеспокоенность среди законодателей в Конгрессе, которые пытались добиться утверждения другого кандидата на постоянной основе.

Ранее Трамп заявлял, что Пулте будет занимать должность только временно, однако сроки его пребывания на посту пока неизвестны.

Напомним, 22 мая стало известно, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке. Она намерена оставить должность 30 июня.

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