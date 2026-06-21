Под Одессой третьи сутки ищут девочку, которую унесло в море

В Одесской области третьи сутки продолжаются поиски 10-летней девочки, которую унесло на надувном круге в открытое море возле села Сычавка. Ребенок исчез во время купания на стихийном пляже.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

20 июня 2026, 14:25 МОЗ обнародовало перечень пляжей в Украине, где вода безопасна для купания Минздрав обнародовал список пляжей Украины, где вода соответствует нормам и безопасна для купания, а также регионы, где купаться не рекомендуют.

По данным спасателей, 10-летняя девочка отдыхала на стихийном пляже с прабабушкой. Во время купания внезапный порыв ветра подхватил детский надувной круг и быстро унес ребенка в открытое море.

С начала поисковых работ спасатели уже обследовали 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.

К поискам привлекли водолазов, спасателей, психологов и специалистов беспилотных систем.

В ГСЧС в очередной раз напомнили, что отдых на стихийных пляжах строго запрещен, поскольку такие места не имеют спасательных постов и не проходят надлежащей проверки.

«На первый взгляд «уютное» место может в одно мгновение стать местом трагедии. Отсутствие спасательных постов, непроверенные побережье, дно и песок – это огромный риск. А использование надувных плавсредств в таких местах – двойная опасность», – подчеркнули в ГСЧС.

Село Сычавка не входит в перечень официальных пляжных зон Одесской области на сезон 2026 года. Сейчас в регионе официально открыты только 13 локаций, которые прошли проверку на безопасность, имеют спасательные посты и укрытия.

Ранее сообщали, что в 2026 году в Киеве официально не открывали купальный сезон. В то же время городские пляжи не закрывают – они остаются доступными для отдыха и прогулок.

Министерство здравоохранения Украины публиковало обновленные результаты лабораторных исследований качества воды в пляжных зонах страны.

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