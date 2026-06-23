Российские силы создали опасность распространения сибирской язвы на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

29 мая 2025, 18:31 Какие убытки российско-украинская война наносит окружающей среде Ущерб экологии от полномасштабной войны с россией оценивается в минимум 85 млрд евро. Боевые действия причиняют 75 млн евро экопотерь ежедневно.

По данным разведки, россияне свозят туши скота, зараженного сибирской язвой, в скотомогильники на оккупированной территории региона.

В Херсонской области уже насчитывается до полусотни таких объектов, а наибольшую опасность представляют около десяти из них. В частности, речь идет о захоронениях вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

В ГУР заявили, что утилизация инфицированных животных происходит с грубыми нарушениями санитарных норм. Вместо сжигания туши просто закапывают, а сами скотомогильники часто находятся в заброшенном состоянии. Часть таких объектов расположена неподалеку от населенных пунктов и автомобильных дорог, а расстояние от отдельных мест захоронения до жилой застройки составляет менее одного километра.

«Намеренное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы – еще одно преступление государства-агрессора россии, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины», – подчеркнули в ГУР.

В разведке также не исключают возможности использования этих объектов в рамках провокационной операции с дальнейшими попытками обвинить Украину в якобы применении или разработке «биологического оружия».

Напомним, недавно «Слово и дело» рассказывало, как восстанавливается экосистема на месте Каховского водохранилища, которое обмелело из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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