Россияне заявили об атаке дронов на Тюменский НПЗ

Национальная безопасность
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В Тюмени заявили о якобы атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. Российские власти утверждают, что ПВО отразила удар и предприятие не пострадало.
Фото росСМИ

Власть россии заявила о попытке атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Тюмени днем в субботу, 20 июня.

Об этом в Telegram сообщил губернатор Александр Моор.

По его словам, российская ПВО якобы отразила атаку дронов на Тюменский НПЗ, объект якобы не получил повреждений. По его словам, пострадавших нет, так как сотрудники были эвакуированы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию на личном контроле», – заявил Моор.

В то же время российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что в районе микрорайона Антипино, где расположен НПЗ, прозвучали по меньшей мере два взрыва. Также очевидцы якобы видели не менее десяти пожарных автомобилей, направлявшихся в сторону предприятия.

Тюменская область расположена почти в двух тысячах километров от линии фронта в Украине. Мощность Тюменского НПЗ оценивается примерно в 7,5–9 млн тонн сырой нефти в год.

Напомним, Московский нефтеперерабатывающий завод, который 18 июня был поражен Силами обороны Украины, прекратил переработку топлива на неопределенный срок.

Это был второй удар за неделю, после попадания дронов было зафиксировано не менее 5 точек возгорания.

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