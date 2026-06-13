Русский язык окончательно исключили из-под международной защиты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из-под действия Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта №4699-IX и говорится в сообщении спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

8 мая 2026, 12:24 Как изменилось количество школ в Украине, где обучение ведется на языках нацменьшинств За более чем 10 лет в Украине почти исчезли русскоязычные школы, но языки официальных нацменьшинств сохранили свои позиции. Как изменилось количество школ, где обучение ведется на венгерском, румынском и польском языках – на инфографике.

Отныне русский язык в Украине не находится под защитой. В то же время действие Европейской хартии сохранено для других языков национальных общин. Среди них: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, польский, румынский, венгерский, немецкий, словацкий, чешский, новогреческий, иврит и другие.

Отдельно защита распространяется также на урумский, румейский, ромский, крымчакский, караимский языки и идиш. В общей сложности обновленный перечень охватывает 18 языков.

По словам Стефанчука, подписание документа является важным шагом для защиты украинского языкового пространства и выполнения международных обязательств Украины.

Он отметил, что русский язык больше не подпадает под действие положений Хартии в Украине.

«Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин», – подчеркнул Стефанчук.

Как известно, Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств – это документ Совета Европы, принятый в 1992 году. Его цель – защита и поддержка языков национальных общин, которые не являются государственными, но исторически используются в отдельных регионах.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада исключила русский язык из текста Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, к которым будет применяться режим поддержки и особой защиты.

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