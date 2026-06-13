СБУ ударила по «Таманьнефтегазу»: один из ключевых терминалов рф в огне

Национальная безопасность
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Украинские силы поразили нефтегазовый терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае рф. По данным СБУ, повреждены резервуары с нефтепродуктами, нефтеналивные стендеры, складская инфраструктура и позиции российской ПВО.
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Украинские силы поразили нефтегазовый терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае рф. Повреждены резервуары с нефтепродуктами, инфраструктура комплекса и позиции российской ПВО.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оккупированный Крым массово атаковали дроны: что известно об ударахВ ночь на 13 июня оккупированный Крым подвергся массовой атаке беспилотников. Сообщается о перебоях со светом и возможных ударах по военным и инфраструктурным объектам.

По данным спецслужбы, бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с Силами специальных операций и Главным управлением разведки нанесли удары по нефтегазовому терминалу «Таманьнефтегаз» на юге рф.

В СБУ заявили, что дроны поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

Кроме того, пожары возникли в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры «Таманьнефтегаза». Под удар также попали позиции российской ПВО, которая прикрывала объект.

Терминал «Таманьнефтегаз» расположен в районе поселка Волна в порту Тамань. Он является одним из ключевых российских экспортных нефтеналивных терминалов на Черном море.

Объект используют для перевалки сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Терминал имеет резервуарные парки и причалы для танкеров и считается одним из значимых узлов российского нефтяного экспорта в регионе.

В СБУ подчеркнули, что российский нефтегазовый комплекс является источником финансирования войны против Украины.

«Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и дальше будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны», – заявили в спецслужбе.

Напомним, в ночь на 13 июня временно оккупированный Крым оказался под масштабной атакой беспилотников. Взрывы и работу российской противовоздушной обороны слышали жители Севастополя, Симферополя, Джанкоя, а также Сакского района.

Также сообщалось, что ночью 12 июня беспилотники Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по временно оккупированной территории Запорожской области. Под обстрел попали сразу три российских подразделения, которые находились на учениях.

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