Оккупированный Крым массово атаковали дроны: что известно об ударах

В ночь на 13 июня временно оккупированный Крым оказался под масштабной атакой беспилотников. Взрывы и работу российской противовоздушной обороны слышали жители Севастополя, Симферополя, Джанкоя, а также Сакского района.
Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер» и украинские мониторинговые ресурсы.
Местные жители говорят, что атака началась еще вечером 12 июня и продолжалась на протяжении всей ночи. Очевидцы публиковали видео со звуками взрывов и пусками ракет ПВО.
В Севастополе дроны якобы двигались в направлении мыса Фиолент. по данным местных пабликов, российские военные несколько раз применяли средства противовоздушной обороны для их перехвата.
Около двух часов ночи взрывы прогремели в районе Симферополя. Также сообщалось об исчезновении электроснабжения в поселке Октябрьское. В сети появилась информация о возможной атаке на топливную базу вблизи железнодорожного вокзала Симферополя.
Кроме того, сообщается о взрыве в районе поселка Гвардейское, где, по словам очевидцев, была видна яркая вспышка после вероятного попадания беспилотника.
Также сообщается о попадании в электроподстанцию в Красноперекопске, которая расположена рядом с бромным заводом. После взрывов в населенном пункте временно пропадал свет, а пожар, по словам очевидцев, сильнее, чем во время предыдущих прилетов.
Официальных комментариев относительно последствий атаки российские оккупационные власти по состоянию на сейчас не обнародовали. Информация о повреждении объектов или пострадавших уточняется.
Напомним, накануне временно оккупированный Крым также был под атакой. Сообщалось о пожаре на территории ТЭЦ в Севастополе.
Ранее командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что благодаря масштабной и системной кампании ударов БПЛА Украина планирует в течение месяца окончательно отрезать оккупированный полуостров от территории рф.
Как известно, Силы обороны уже несколько дней подряд бьют по переправам, соединяющим Крым с временно захваченной Херсонщиной.
На фоне успешных ударов ВСУ по логистическим узлам на самом Крымском полуострове продолжает стремительно углубляться топливный кризис.
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