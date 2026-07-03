Медикам в прифронтовых областях станет проще получить служебное жилье

Правительство Украины упростит условия получения служебного жилья для медицинских работников, которые работают в прифронтовых регионах и сельской местности. Отныне для этого не нужно иметь определенный стаж работы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам рабочей поездки в Херсон.

19 декабря 2025, 15:40 Выплаты при рождении, прожиточный минимум, зарплаты учителей и врачей: финансовые изменения-2026 С 1 января 2026 возрастет минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Также до 50 тысяч грн возрастут выплаты при рождении ребенка. Подробнее об этих и других изменениях – на инфографике.

По ее словам, медики, работающие в прифронтовых громадах, ежедневно выполняют свою работу в условиях постоянной опасности, поэтому государство должно обеспечить им надлежащую поддержку.

Одним из ключевых решений стало обеспечение жильем работников коммунальных больниц Херсонской области, которые были вынуждены покинуть временно оккупированные территории. Для них государство самостоятельно будет покупать жилье.

Кроме того, Кабмин отменит требование относительно минимального стажа работы для получения служебной квартиры или дома.

«Получить служебную квартиру или дом можно будет независимо от того, сколько времени человек работает в учреждении», – отметила Юлия Свириденко.

Также правительство расширило программу служебного жилья на города Николаевской области, включая областной центр, где, по словам премьер-министра, сохраняется острый дефицит медицинских кадров.

При реализации программы площадь служебного жилья будут определять в соответствии со стандартами государственной ипотечной программы «єОселя».

Свириденко напомнила, что в прошлом году правительство уже расширило возможности программы «єОселя» для медицинских работников, работающих в сельской местности.

Напомним, Кабмин до конца года продлил спецпрограмму помощи для больниц и медиков, которые спасают жизни непосредственно в зонах боевых действий.

Кроме того, готовится усиление финансовой и социальной поддержки прифронтовых громад, где остаются более 6 млн жителей. Для стабильной работы критической инфраструктуры местным бюджетам выделят дополнительные дотации.

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