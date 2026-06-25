Антикоррупционный суд разрешил съездить за границу нардепке Скороход

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на выезд за границу, возвращение заграничного и дипломатического паспортов народной депутатке Анне Скороход. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают ее во взяточничестве.

Такое решение 19 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС определила 4 млн грн залога нардепке Скороход. На нее возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелем и другими подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта.

Сама подозреваемая просила вернуть ей загранпаспорта и разрешить выехать за границу. Скороход отмечала, что ее отправили в служебную командировку в Страсбург в период с 20 по 28 июня.

«Предоставить разрешение на временное получение подозреваемой (Скороход – ред.) дипломатического паспорта с целью служебной командировки во Францию ​​(Страсбург) в период с 20 по 28 июня 2026 года в соответствии с распоряжением первого заместителя председателя Верховной рады Корниенко от 18 июня 2026 года. Предоставить подозреваемой разрешение на выезд за пределы Украины с целью служебной командировки», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепке Анне Скороход, ее помощнику и еще одному лицу. По версии следствия, они предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос применения санкций к компании-конкурентке. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности, СНБО. Гарантом принятия такого решения была нардепка.

После уплаты части средств, а именно $125 тысяч, которые передавались через оформление расписок о ссуде, «клиент» получил заверение, что эти деньги получат чиновники СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков в качестве подтверждения их действий. Несмотря на предоставление неправомерной выгоды фактической передачи денежных средств служебным лицам СНБО не состоялось и соответственно не было принято нужное решение о санкциях.

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