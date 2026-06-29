Падение Су-24М на Хмельнитчине: следователи допросили свидетелей и получили выводы ДНК-экспертизы

Следователи Государственного бюро расследований допросили свидетелей, провели необходимые следственные действия и получили выводы ДНК-экспертизы по делу о падении Су-24М на Хмельнитчине, в результате которого 16 июня погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщили в ГБР.

17 июня 2026, 11:17 Падение Су-24М в Хмельницкой области: в ГБР сообщили первые подробности В Хмельницкой области начато расследование авиакатастрофы военного самолета Су-24М, в результате которой 16 июня погибли два пилота 55 и 23 лет. Специалисты работают с бортовым самописцем.

Как отмечается, перед падением самолет выполнял уже второй полет в течение того дня. Технический персонал воинской части не обнаружил никаких замечаний относительно состояния воздушного судна ни перед первым, ни перед вторым вылетом. Вся необходимая служебная документация была оформлена в соответствии с установленными требованиями.

Следствие установило, что пилоты выполняли боевое задание. В то же время детали этого задания не разглашаются, поскольку такая информация связана с вопросами национальной безопасности.

Отдельно в ГБР опровергли распространенные в сети сообщения о том, что один из военных якобы успел катапультироваться перед падением самолета. По информации следствия, эти данные не соответствуют действительности.

В рамках уголовного производства правоохранители допросили родственников погибших, представителей командования и их коллег по службе. Свидетели рассказали, что перед полетом военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр, не жаловались на состояние здоровья и не имели проблем, которые могли бы повлиять на выполнение задания.

Коллеги характеризуют погибших как профессиональных военных, которые пользовались уважением среди побратимов. Также следствие не установило обстоятельств в семейной жизни военнослужащих, которые могли бы иметь значение для расследования.

По результатам ДНК-экспертизы личности двух погибших военнослужащих были окончательно подтверждены.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия.

Напомним, 16 июня вечером на Хмельнитчине прогремел мощный взрыв. На территории области упал военный самолет. Оказалось, что это фронтовой тактический бомбардировщик Су-24М. В результате аварии погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

17 июня следователи ГБР начали расследование обстоятельств авиакатастрофы Су-24М, в частности специалисты расшифровывали данные бортового самописца машины, проводили осмотр места падения самолета и всей необходимой документации.

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