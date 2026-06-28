В Барселоне в Саграда Фамилия украинизировали написание названия «Киев»

В испанской Барселоне на одном из самых известных храмов мира – базилике Саграда Фамилия – обновили надпись с названием украинской столицы. После обращений украинской общины транслитерацию «Kiev» заменили на корректную форму «Kíiv».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Новый витраж с исправленным названием Киева был установлен в начале июня ко Дню города. Для этого предыдущий вариант полностью демонтировали, а изготовление нового элемента заняло около шести недель.

Инициатором изменений стала руководительница барселонской украинской общественной организации. Инициативу также поддержали председатель парламента Каталонии и администрация базилики Саграда Фамилия, к процессу подключилось и генеральное консульство Украины в Барселоне.

В МЗС Украины подчеркивают, что системно работают над исправлением неправильных российских транслитераций украинских географических названий в мире и поддерживают подобные инициативы украинских общин и международных партнеров.

Тем временем в начале июня на Андреевском спуске в столице Украины демонтировали памятник российскому и советскому писателю Михаилу Булгакову.

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