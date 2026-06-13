Украина добилась отмены выступления российского музыканта в Венгрии

В Будапеште отменили выступление российского скрипача Вадима Репина на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии. В МИД Украины заявили, что решение приняли после усилий украинского посольства.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
По данным ведомства, выступление Репина должно было стать ключевым во время открытия сезона. Вместо него в концерте принял участие венгерский скрипач.
В МИД отметили, что концерт должен был состояться в Театре на острове Маргит в Будапеште. В ведомстве назвали эту площадку одним из самых престижных летних театральных пространств Венгрии и Центрально-Восточной Европы.
Там каждое лето проводят более 70 культурных событий в рамках летнего фестиваля, в частности оперные, балетные, музыкальные и театральные выступления с участием венгерских и международных артистов.
В заявлении МИД подчеркнули, что российская культура не должна быть представлена на международных площадках в условиях войны против Украины.
«Российская культура – культура геноцида и военных преступлений, которой не должно быть места на международных площадках», – заявили в ведомстве.
В МИД также добавили, что украинская дипломатия и дальше будет работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии.
Напомним, в октябре прошлого года следователи СБУ сообщили о подозрении российскому певцу Филиппу Киркорову.]Его подозревают в незаконном посещении оккупированных территорий.
Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу.
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