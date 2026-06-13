Украина добилась отмены выступления российского музыканта в Венгрии

В Будапеште отменили выступление российского скрипача Вадима Репина на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии. В МИД Украины заявили, что решение приняли после усилий украинского посольства.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

13 июня 2026, 15:20 Историческое соглашение между Венгрией и Украиной о нацменьшинстве вступило в силу – Мадяр Украина и Венгрия официально заключили соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье.

По данным ведомства, выступление Репина должно было стать ключевым во время открытия сезона. Вместо него в концерте принял участие венгерский скрипач.

В МИД отметили, что концерт должен был состояться в Театре на острове Маргит в Будапеште. В ведомстве назвали эту площадку одним из самых престижных летних театральных пространств Венгрии и Центрально-Восточной Европы.

Там каждое лето проводят более 70 культурных событий в рамках летнего фестиваля, в частности оперные, балетные, музыкальные и театральные выступления с участием венгерских и международных артистов.

В заявлении МИД подчеркнули, что российская культура не должна быть представлена на международных площадках в условиях войны против Украины.

«Российская культура – культура геноцида и военных преступлений, которой не должно быть места на международных площадках», – заявили в ведомстве.

В МИД также добавили, что украинская дипломатия и дальше будет работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии.

Напомним, в октябре прошлого года следователи СБУ сообщили о подозрении российскому певцу Филиппу Киркорову.]Его подозревают в незаконном посещении оккупированных территорий.

Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.