Хунта африканской страны Буркина-Фасо объявила о немедленном расторжении дипломатических отношений с Францией.

Об этом сообщает AP.

5 апреля 2025, 11:10 Рф усиливает свое влияние в Африке, открывая доступ к полезным ископаемым региона – ISW Россияне открывают доступ к полезным ископаемым Африки, где есть потенциально большие запасы золота и урана.

В заявлении властей говорится, что решение принято из-за якобы «откровенных неоколониальных амбиций и активной поддержки подрывных сетей и террористов». Никаких доказательств этих обвинений не было приведено.

В ответ спикер МИД Франции Паскаль Конфавро заявил, что Париж «жалеет о враждебном и безосновательном решении, которое иллюстрирует тревожный дрейф властей Буркина-Фасо».

По его словам, Франция рассматривает возможные «взаимные меры» и следит за безопасностью своих дипломатов и граждан в стране, призывая их к повышенной осторожности.

Издание отмечает, что напряженность между странами накапливалась годами. После военного переворота 2022 года хунта фактически разорвала оборонное партнерство с Францией и требовала вывода французских военных, участвовавших в борьбе с исламистскими группировками.

Напомним, в сентябре прошлого года Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о выходе из Международного уголовного суда, назвав его «инструментом неоколониальных репрессий».

А до этого послы трех вышеуказанных стран посетили временно оккупированный Крым. МИД Украины тогда осудило этот визит.

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