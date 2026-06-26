МОН после обращения омбудсмена ответило, снизят ли проходной балл НМТ

Министерство образования и науки Украины (МОН) отреагировало на официальное обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца относительно пересмотра минимального конкурсного балла для поступления в учреждения высшего образования. В ведомстве заявили, что изменять правила вступительной кампании не будут.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки в ответ на официальное представление омбудсмена.

12 мая 2026, 11:40 Ключевые даты и правила вступительной кампании-2026 Зарегистрировать кабинет абитуриента можно с 1 июля. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а списки рекомендованных к зачислению студентов опубликуют 6 августа. Чем особенна нынешняя вступительная кампания – на инфографике.

Несмотря на призывы смягчить требования из-за сложных условий сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) во время войны, в МОН подчеркнули, что облегчать требования к абитуриентам не будут.

В ведомстве отметили, что хорошо понимают сложные условия, в которых украинские школьники уже пятый год подряд сдают вступительные экзамены во время полномасштабной войны. В то же время считают, что пересмотр минимального конкурсного балла сейчас нецелесообразен.

Свою позицию МОН объясняет несколькими аргументами:

для поступающих, которые не смогли завершить тестирование из-за длительной воздушной тревоги, обесточивания или других объективных причин, предусмотрены дополнительные сессии НМТ;

повышенные требования к минимальному конкурсному баллу внедрялись постепенно, а не стали новшеством вступительной кампании 2026 года;

для медицинских специальностей высокий порог необходим, ведь уровень подготовки будущих врачей напрямую влияет на безопасность и здоровье пациентов;

снижение минимального балла на популярных специальностях может ухудшить качество конкурсного отбора и подорвать доверие ко всей системе поступления.

В МОН также привели статистику предыдущей вступительной кампании, чтобы показать уровень конкуренции.

Так, в 2025 году средний конкурсный балл для поступления на бюджет составлял:

«Международные отношения» – 174,34 балла;

«Политология» – 172,89 балла.

В министерстве подчеркнули, что любые изменения в правила поступления должны приниматься только после комплексной оценки их последствий для всей вступительной кампании. Ведомство заявило о готовности к диалогу, однако подчеркнуло, что правила должны оставаться предсказуемыми, справедливыми и одинаковыми для всех абитуриентов.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец направил обращение в Кабмин и Минобразования с инициативой снизить проходной порог НМТ-2026 со 150 до 130 баллов, а также восстановить процедуру апелляции на ошибочные или некорректные тестовые вопросы.

До этого вокруг формата и сложности НМТ уже велись серьезные споры. Группа парламентариев предлагала исключить математику из списка обязательных дисциплин, ограничившись только историей Украины и украинским языком, чтобы уменьшить стресс для выпускников, сдающих все предметы в один день. Однако в МОН выступили категорически против, а премьер Юлия Свириденко подтвердила, что Кабмин оставит математику обязательным блоком теста.

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