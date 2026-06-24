ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов экс-начальника Ровненской таможни

Политика
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Антикоррупционный суд открыл производство по гражданскому иску прокурора САП к чиновнику одной из таможен.
фото: facebook.com/RVcustomsUA

15 июля Высший антикоррупционный суд приступит к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему исполняющему обязанности начальнику Ровненской таможни, начальнику таможенного поста «Каменское» Юго-Восточной таможни Виталию Собчуку о конфискации активов.

Такое решение 16 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать активы экс-начальника Ровненской таможни Собчука. Речь идет о: жилом доме в престижном районе города Ровно площадью 192,2 кв. м и земельный участок площадью 0,0729 га, на котором расположен этот дом; 1/2 дома отдыха на берегу Хренницкого водохранилища Ровненской области площадью 168,7 кв. м и 1/2 земельного участка площадью 0,05 га; 394 950 грн дохода, полученного от продажи 1/2 дома отдыха и земли, на которой он расположен; квартиру в городе Ровно площадью 67,6 кв. м и автомобиль марки Volkswagen Toureg 2019 года выпуска.

Часть этих активов оформлена на близких родственников чиновника, в частности, мать и тещу, однако именно он распоряжается ими. Минимальная стоимость указанного имущества составляет 10 558 900 грн. Ранее суд арестовал некоторое имущество для обеспечения рассмотрения иска.

«Открыть производство в гражданском деле по иску прокурора САП к (Собчуку Виталию Леонтьевичу, Собчук Юлие Владимировне, Бухтияровой Светлане Владимировне, Бухтиярову Владимиру Дмитриевичу, Собчук Тамаре Владимировне – ред.) о признании необоснованными активов и взыскания их. Назначить дело к рассмотрению в подготовительном судебном заседании на 14:00 15 июля 2026 года, которое состоится в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест. Как известно, ВАКС признал необоснованными и конфисковал активы Неруха.

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