Обвиняемый по делу «воровского общака» пошел на соглашение со следствие

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, на которое пошел Игорь Король, обвиняемый в завладении 400 тысячами долларов «воровского общака», переданных в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов. Его отпустили под испытательный срок.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обвиняемым (Королем – ред.). (Короля – ред.) признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины. На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить (Королю – ред.) окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях государственной или коммунальной собственности на срок 2 года. На основании ст. 75 УК Украины освободить (Короля – ред.) от отбывания основного наказания в виде 7 лет лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок – 3 года», – говорится в решении.

Как указывается, Король проходит службу в Вооруженных силах Украины и согласился сотрудничать с НАБУ и САП.

Как известно, 27 июля 2021 года Государственно бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщило о подозрении чиновникам АРМА в завладении 400 тыс. долл. В частности, подозрение получил временный исполняющий обязанности председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко, начальник управления данного учреждения Вахтанг Бочоришвили, адвокаты Денис Сердюк и Оксана Серокурова, а также физическое лицо Игорь Король.

Эти средства были переданы в управление АРМА в рамках уголовного производства. Однако, по версии следствия, на основании поддельных судебных решений, деньги безосновательно перечисляли на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги якобы распределялись между участниками группы.

Напомним, суд отстранил от должностей руководство АРМА Сигидина и Павленко.

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