Украина получит от Дании партию дальнобойных артиллерийских снарядов

Правительство Дании поставит Украине дополнительную партию военной помощи в виде 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть снарядов уже доставлена.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

19 июня 2026, 15:13 Больше всего артиллерийских систем Украина получила от США, Германии и Британии За годы большой войны Украина получила от союзников около 800 артиллерийских систем. Какие государства вооружали ВСУ и какими типами гаубиц – на инфографике «Слово и дело».

«Сегодня дальнобойные боеприпасы являются одним из ключевых запросов фронта. В условиях постоянного расширения дроновой kill-zone они позволяют более эффективно поражать врага, его логистику и командные пункты, одновременно уменьшая риски для наших военных», – объяснил министр.

Он отметил, что украинская сторона предложила Дании изменить структуру уже запланированной помощи и сместить акцент с короткодальных артиллерийских средств на дальнобойные боеприпасы. В Копенгагене согласились с таким подходом и оперативно приняли решение.

«Для нас есть три неизменных приоритета: ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно в этих направлениях концентрируем усилия и работаем над тем, чтобы средства партнеров направляли максимально эффективно», – добавил Федоров.

Напомним, недавно министр обороны сообщил, что международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

Также сообщалось, что ранее в ВСУ утвердили новую Концепцию развития ракетных войск и артиллерии.

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