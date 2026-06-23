Кассационный суд приостановил взыскание имущества экс-замначальника полиции Киева

Верховный суд приостановил исполнение решения о конфискации активов, зарегистрированных на близких лиц бывшего заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко.

Такое решение 16 июня принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как отмечается, по иску антикоррупционной прокуратуры с чиновника взыскали: квартиру в жилом комплексе «Заречный» общей площадью 220,5 кв. м и два машино-места площадью 13,8 кв. м каждое общей стоимостью 3,67 млн грн, а также доход от их продажи за 4,97 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не существенно изменила решение, но оставила конфискацию без изменений. Поэтому сторона ответчиков подала кассационную жалобу и просила приостановить исполнение решений.

«Остановить исполнение решения Высшего антикоррупционного суда от 19 ноября 2025 года, с учетом изменений, внесенных постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 30 апреля 2026 года, в части взыскания в доход государства стоимости квартиры в размере 3 327 929 грн и дохода, полученного от ее продажи, в сумме 4 972 571 грн, до окончания его пересмотра в кассационном порядке», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов начальницы налоговой Полтавщины и ее родственников. Как указывают в САП, родственники руководительницы налоговой Полтавщины на протяжении 2020-2023 годов по ее поручению приобрели в собственность ряд материальных активов.

В частности, ее сестра Оксана Остапец приобрела квартиру в столице, отец Михаил Остапец – автомобиль Land Rover Range Rover Velar, 2019 года выпуска, а дочь Диана Рябкова – автомобиль Toyota C-HR Hybrid 2022 года выпуска.

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