Четверым фигурантам дела о рынке «Столичный» продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 10 августа срок действия обязанностей, возложенных на директора ООО «Оилси» Юрия Цвигуна. НАБУ и САП подозревают его в причастности к завладению землей под рынком «Столичный» бывшим народным депутатом Юрием Иванющенко и застройщицей Владиславой Молчановой.

Такое решение 10 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, ВАКС взял под стражу Цвигуна. Альтернативой ему определили 5 млн грн залога. Эти средства внесли и Цвигун вышел из-под стражи. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве, а также свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Браслет позже сняли.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие остальных обязательств еще на два месяца.

«Продлить подозреваемому (Цвигуну – ред.) на два месяца, в пределах срока досудебного расследования, срок действия обязанностей, положенных определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 15.09.2025», – говорится в решении.

Также до 10 августа продлили обязанности, возложенные на исполнительного директора ООО «Дилвай» Антона Арефьева, адвоката Константина Баландина и бывшего начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Николая Терещенко. У них почти такой же перечень обязательств.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Юрию Иванющенко, застройщице Владиславе Молчановой и другим. По данным следствия, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль на рынке «Столичный» у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

Во исполнение преступного плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в земельный кадастр изменения, которые позволили указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок площадью более 150 га. Впоследствии земельные участки на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

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