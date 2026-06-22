Стало известно, когда и где именно состоится Парламентский саммит НАТО

В Стамбуле 28-29 июня, накануне Саммита в Анкаре, состоится Парламентский саммит НАТО, в котором примут участие главы парламентов и руководители делегаций стран-союзниц Альянса.

Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

13 апреля 2026, 16:49 НАТО 3.0 или стратегический раскол: что показала поездка Рютте в США Как поездка Марка Рютте в США обнажила внутренний кризис НАТО, усиление разрыва между Европой и Вашингтоном, новую роль Украины как донора безопасности и риски того, что россия попытается протестировать Альянс на прочность уже в 2026 году.

Парламентский саммит в Стамбуле станет третьим подобным мероприятием после аналогичных предыдущих встреч в США и Бельгии.

«В Стамбуле соберутся главы парламентов и руководители делегаций 32 стран-союзниц НАТО. Также ожидается участие президента Парламентской ассамблеи НАТО Маркуша Перештреллу, членов президиума и других высокопоставленных лиц организации», – говорится в сообщении.

Как отмечается, встреча глав парламентов стран НАТО в дворце Долмабахче запланирована на 29 июня. На заседании выступят главы парламентов и руководители делегаций государств-членов Альянса.

Кроме того, участники саммита во время официального обеда встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который выступит с речью.

По данным СМИ, также запланировано посещение Национального технологического центра Baykar, где будет представлена деятельность компании, ее разработки в сфере оборонных технологий и инновационные проекты.

Напомним, саммит в Анкаре пройдет с 7 по 8 июля. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддержка Украины будет приоритетом на предстоящем саммите НАТО.

Кроме этого, Рютте заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в столице Турции Анкаре.

Также НАТО планирует пригласить представителей четырех стран Персидского залива на саммит Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

Недавно сообщалось, что в НАТО обсуждают возможность отказа от ежегодных саммитов лидеров государств-членов. Одной из причин называют желание избежать очередных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.