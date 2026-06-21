В Украине отремонтировали более 15 млн квадратов дорог: где продолжаются работы

В Украине с начала года на дорогах государственного значения ликвидировали более 15,3 млн кв. м повреждений дорожного покрытия. Работы продолжаются на ключевых международных, экспортных и логистических маршрутах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

10 июня 2026, 20:08 Градация штрафов и больше камер: Свириденко рассказала, как планируют улучшить безопасность на дорогах Кабмин планирует пересмотреть систему штрафов для водителей и расширить сеть камер автоматической фиксации нарушений, заявила премьер Свириденко.

По словам Кулебы, среди основных направлений, где выполнили значительный объем работ, – международная трасса М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

«Только в Волынской области менее чем за три месяца восстановлено около 153 тыс. кв. м покрытия на маршруте к крупнейшему пункту пропуска на границе с Польшей «Ягодин – Дорогуск», – отметил Кулеба.

В Черкасской области завершили ремонт отдельных участков дорог М-05 Киев – Одесса и М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. Общая площадь восстановленного покрытия составила 484,1 тыс. кв. м.

В Ивано-Франковской области на дорогах Н-09 Мукачево – Львов и Н-10 Стрый – Мамалыга ликвидировали повреждения на площади 277,5 тыс. кв. м.

«Это важные маршруты, которые обеспечивают сообщение между западными регионами и международную логистику», – подчеркнул Кулеба.

На Житомирщине завершили восстановление покрытия на магистрали М-06 Киев – Чоп, одном из главных экспортных коридоров Украины в страны Европейского Союза протяженностью почти 240 км.

Также после ремонта открыли полноценное движение на 20-километровом участке дороги М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Напомним, 3 июня правительство завершило первоочередные ремонтные работы на магистралях национального и международного значения. Речь идет прежде всего об устранении выбоин и других деформаций, возникших после зимы.

1 мая украинские дорожники завершили основной ремонт 12 международных трасс, который начался в феврале. Работы выполнили с опережением графика.

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