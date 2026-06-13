Суд в Чернигове приговорил курсанта к пожизненному заключению за убийство двух инструкторов

При публичном обвинении прокуроров Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона военнослужащий приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство двух инструкторов и покушение на убийство еще одного.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Как установило следствие, в июле 2025 года во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в одном из учебных центров на Черниговщине военный решил отомстить инструкторам из-за их требовательности к дисциплине и учебному процессу.

Во время занятий по огневой подготовке на полигоне он открыл прицельный огонь по трем инструкторам. В результате полученных ранений двое военнослужащих погибли на месте, еще один выжил благодаря бронежилету, который остановил пулю.

Дальнейшие действия нападавшего были пресечены другими военнослужащими, после чего он был задержан правоохранителями.

Судебно-психиатрические экспертизы подтвердили, что обвиняемый был вменяемым и мог осознавать свои действия и руководить ими.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, недавно в Хмельницкой области во время проверки документов произошло вооруженное нападение на полицейских, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой – получил ранения. Нападавший пытался скрыться, однако позже был ликвидирован правоохранителями.

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