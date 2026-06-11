В Киеве полицейские задержали иностранца по подозрению в двойном убийстве

В Киеве гражданина Грузии задержали по подозрению в убийстве двух человек из-за конфликта на СТО в Деснянском районе.

Об этом сообщают пресс-службы столичной прокуратуры и полиции.

По версии следствия, между 35-летним подозреваемым, который работал на СТО, и двумя его знакомыми возник конфликт. Установлено, что автомобиль жены одного из убитых ремонтировали на СТО, где работает подозреваемый. Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник, 8 июня.

«На днях, около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории гаражного кооператива обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями в голову и грудь. Потерпевшего госпитализировали в больницу, однако от полученных травм он скончался», – сообщает полиция.

Установлено, что местом совершения преступления стал гаражный бокс, который использовался СТО – именно там обнаружили тело еще одного мужчины с огнестрельными ранениями в грудь. Оба погибших 51 и 36 лет также оказались иностранными гражданами.

«Правоохранители установили, что мужчины были связаны с нападавшим через данную станцию обслуживания. В тот вечер между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник расстрелял своих знакомых и скрылся», – говорится в заявлении пресс-службы столичной полиции.

Оперативники обнаружили на территории лесополосы в Деснянском районе два орудия совершения преступления. Фигурант был задержан в арендованной квартире на правом берегу Киева, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно в Дарницком районе Киева правоохранители задержали человека, которого подозревают в стрельбе во дворе жилого дома.

Как известно, также правоохранители задержали мужчину, который устроил взрыв на почтовом терминале в Киеве.

Кроме этого, в Польше полиция задержала украинца, подозреваемого в убийстве соотечественника.

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