В ночь на субботу, 13 июня, подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду военных и инфраструктурных объектов российских оккупационных сил.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

2 июня 2026, 00:52 Зеленский назвал количество НПЗ в рф, которые атаковали Силы обороны с начала года По состоянию на май с начала текущего года украинские защитники смогли поразить 15 российских нефтеперерабатывающих заводов, а почти 40% первичной переработки нефти в рф выведены из строя.

В частности, в Волгоградской области рф поражен цех подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово. Зафиксировано поражение цели и пожар на территории предприятия.

Объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим и экспортным мощностям россии. Речь идет, в частности, о переработке сырья с Коробковского нефтегазового месторождения в Волгоградской области и сопредельных регионов, включая Астраханскую область и Республику Калмыкия.

Кроме этого, нанесены удары по пунктам управления противника в районах Соледара Донецкой области и Верхней Криницы Запорожской области.

Также поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами в районах Хоромного Брянской области рф, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки на Донетчине и Новониколаевки Херсонской области.

Кроме того, зафиксировано поражение районов сосредоточения личного состава противника в Соледаре и Успеновке Донецкой области, Голубовке Харьковской области, Привольном Запорожской области, Колотиловке Белгородской области рф, а также в Новых Юрковичах и Черноземном Городке Брянской области.

Напомним, в ночь на 13 июня временно оккупированный Крым оказался под масштабной атакой беспилотников. Взрывы и работу российской противовоздушной обороны слышали жители Севастополя, Симферополя, Джанкоя, а также Сакского района.

Также сообщалось, что ночью 12 июня беспилотники Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по временно оккупированной территории Запорожской области. Под обстрел попали сразу три российских подразделения, находившиеся на учениях.

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