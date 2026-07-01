ВСУ назначил заседание по жалобе на приговор бизнесмену по делу УЗ

Верховный суд назначил на 22 октября заседание по рассмотрению жалобы на приговор, которым признали виновным в злоупотреблениях бывшего менеджера фирмы «Вог Аэро Джет» Анатолия Савича и назначили ему 5,5 лет лишения свободы по делу убытков АО «Укрзализныця».

Такое решение 25 июня принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными Савича и Никифорова. Савичу назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет. Никифорову – 3 года и 1 месяц заключения и запрет занимать определенные должности в течение 1 года и 8500 грн штрафа. По Никифорову остановили производство, а рассмотрение жалобы на приговор Савичу продолжили. Апелляционная палата ВАКС подтвердила приговор Савичу и потому его защитник подал кассационную жалобу.

«Закончить подготовительные действия и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства по жалобе защитника на приговор Высшего антикоррупционного суда от 29 октября 2024 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 ноября 2025 года в отношении (Савича – ред.) на 10:00 22 октября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело экс-начальника филиала ЦОП УЗ Виталия Цвигуна, экс-начальника управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства ЦОП Валерия Никифорова и экс-менеджера компании «Вог Аэро Джет» Анатолия Савича. По версии обвинения, в начале 2017 года чиновники УЗ совершили согласованные действия для получения одним из поставщиков дизельного топлива необоснованного повышения цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн грн.

Более того, несмотря на наличие действующих предыдущих контрактов, которые позволяли УЗ продолжать получать топливо по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, выше на 15-20% расценкам.

Организатором указанный злоупотреблений, по мнению следствия, является представитель компании «Вог Аэро Джет» Анатолий Савич, которого заочно судят как организатора других злоупотреблений на «Укрзализныце».

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