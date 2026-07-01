Под 0,1% годовых: в Украине запустили новую программу кредитования бизнеса

Сегодня, 1 июля, в Украине заработала новая программа льготного кредитования для бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов. В течение первых двух лет ставка по таким кредитам составит 0,1% годовых.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграм-канале.

«Малый и средний бизнес может получить до 150 млн грн в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» на восстановление разрушенного или поврежденного имущества. В течение первых двух лет ставка по таким кредитам составляет 0,1% годовых. Начиная со третьего года – на условиях программы «5-7-9%», – написала премьер.

7 мая 2026, 11:14 Как правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы Правительство должно было выполнить 483 обещания до конца 2025 года, однако своевременно удалось выполнить менее половины обязательств. Подробнее о том, какие законы и решения гарантировали министры – в материале «Слово и дело».

Как отметила глава правительства, максимальный срок кредитования составляет 10 лет. Подать заявку можно через один из уполномоченных банков в течение двух лет после зафиксированного факта повреждения или разрушения предприятия.

Что важно, такие кредиты не будут учитываться при определении максимальной суммы займов по «5-7-9». Так что это позволит предприятиям одновременно с восстановлением пользоваться и другими кредитами по данной программе.

«Правительство продолжает расширять инструменты поддержки пострадавших предприятий в рамках политики «Сделано в Украине». Кроме новой кредитной программы, предприятиям доступны гранты на восстановление производственного оборудования, механизмы компенсации зарплат работникам во время вынужденного простоя вследствие российских обстрелов и страхование военных рисков», – добавила Свириденко.

Напомним, ранее в Минэкономики сообщали, что общая сумма кредитов, выданных украинскому бизнесу по программе «Доступные кредиты 5−7−9%», превысила 500 миллиардов гривен.

Также правительство Украины вместе с народными депутатами обсудило усиление поддержки бизнеса и населения в прифронтовых общинах.

Как известно, в апреле Кабмин инициировал запуск специальной программы поддержки для предприятий, которые были вынуждены остановить работу из-за постоянных российских обстрелов.

Кроме того, Кабинет министров Украины внедряет новые механизмы помощи аграрному сектору, в частности вводит страхование военных рисков и предоставляет целевые грантовые программы на восстановление хозяйств.

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