Временная поверенная в делах США завершила дипмиссию в Украине

Политика
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Джули Дэвис завершила дипломатическую миссию в Украине на должности временной поверенной США. Андрей Сибига поблагодарил ее за вклад в развитие партнерства между Киевом и Вашингтоном.
МИД Украины

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершила свою дипломатическую миссию. По этому случаю министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел с ней прощальную встречу, во время которой стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности и дальнейшие мирные инициативы.

Об этом сообщили на странице МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что во время переговоров глава украинской дипломатии подчеркнул важность активной роли Соединенных Штатов в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира для Украины.

Сибига также выразил благодарность Джули Дэвис за ее личный вклад в развитие политического диалога между Киевом и Вашингтоном, а также за эффективное сотрудничество в сложный для Украины период.

«Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые приблизят всеобъемлющий и прочный мир для Украины», – подчеркнул министр.

Напомним, Джули Дэвис исполняла обязанности временной поверенной в делах США после того, как в апреле 2025 года должность посла оставила Бриджит Бринк. Впоследствии бывшая дипломат заявила, что причиной ее отставки стала внешняя политика администрации президента США Дональда Трампа.

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