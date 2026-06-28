Украинец Олег Дорощук установил мировой рекорд сезона в прыжках в высоту

Украинский спортсмен Олег Дорощук стал победителем Мемориала имени Виталия Лонского в Бердичеве в секторе прыжков в высоту. Он преодолел планку на отметке 2,33 метра и показал лучший результат сезона в мире.

Об этом пишет «Суспільне Спорт».

26 июня 2026, 20:02 Боксер Усик решил отказаться от всех своих чемпионских поясов Украинский боксер Усик принял решение освободить свои чемпионские пояса в сверхтяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.

Дорощук на один сантиметр превзошел результат чеха Яна Штефелы, который удерживал лидерство с февраля 2026 года.

После победы украинец рассказал, что еще перед стартом думал именно о результате 2,33 метра.

«Перед соревнованиями была такая мысль, именно о 2,33 м – чтобы был лучший результат сезона. По ходу соревнований было тяжеловато, но когда распрыгался и начал попадать в отталкивание – то на 2,33 м и настраивался», – рассказал Дорощук в комментарии «Суспільне Спорт».

Сейчас оба лучших результата сезона-2026 в секторе прыжков в высоту принадлежат украинцам.

Ярослава Магучих с января удерживает лучший результат сезона в мире среди женщин – 2,03 метра.

Этот результат легкоатлетка также установила в Украине – на своем первом старте сезона, Мемориале Демьянюка во Львове.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Усик принял решение освободить свои чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.

Также 11 июня стартовал 23-й чемпионат мира по футболу, который продлится до 19 июля. В этот раз в турнире примут участие 48 сборных – на треть больше, чем в предыдущих турнирах; это повлияло и на количество матчей. Призовой фонд соревнований – 727 миллионов долларов. Что еще особенного в организации чемпионата мира по футболу 2026 года, кого считают главными фаворитами и как победители поделят призовой фонд – на инфографике от «Слово и дело».

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