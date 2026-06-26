ВАКС утвердил соглашение с экс-главой госпредприятия «Укрэкоресурсы»

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим директором государственного предприятия «Укрекоресурсы» Дмитрием Радионовым. Его освободили на испытательный срок в 3 года, а сам обвиняемый возместит часть ущерба.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Радионов обязался признать вину и сотрудничать со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Также он добровольно перечислит 1 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины, а также возместит еще 1 млн грн за причиненный ущерб.

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП, с одной стороны, и обвиняемым (Радионовым – ред.), с другой стороны. Признать (Радионова – ред.) виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Назначить (Радионову – ред.) согласованное сторонами соглашения наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 3 года. На основании ч. 2 ст. 75 УК Украины освободить (Радионова – ред.) от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет, если он в течение 3 лет испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности», – говорится в решении.

Во исполнение обязательств суд уже перечислил 744 300 грн залога на нужды ВСУ.

Напомним, НАБУ и САП задержали бывшего директора ГП «Укрекоресурсы» Дмитрия Радионова. Детективы НАБУ установили, что в августе 2012 Радионов поручил объявить закупку 100 автоматов (фандоматов) по приему использованной тары модели МТ-500.

Эти фандоматы представляют собой сложные технологические устройства, способные принимать до 1000 полиэтиленовых бутылок и 800 алюминиевых банок. Их производит единственная американская компания RecycleTech. Однако вместо переговоров с этим производителем украинские предприниматели подыскали другую компанию в США, которая за 100 тысяч долларов (790 тыс. грн по курсу НБУ на момент закупки) продала им 100 фандоматов с приемной способностью 300 полиэтиленовых бутылок и/или 400 алюминиевых банок. Впоследствии, как установила экспертиза, фандоматы оказались непригодны для использования. В результате таких действий участники преступной схемы завладели средствами государственного предприятия в сумме 13,69 млн грн.

Для придания видимости законности проведенной закупки участники преступления инициировали изменение условий закупки, которые касались как технических требований к фандоматам, так и порядка расчетов (полная предоплата, изменение стоимости через якобы изменение курса гривны к доллару и т.п.). Для маскировки своих преступных действий они также привлекли посредника – компанию, зарегистрированную в Панаме. Позже двум фигурантам вручили новое подозрение – в мошенничестве и подлоге документов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.