ВАКС утвердил соглашение с эксдиректором дорожного госпредприятия

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим директором государственного предприятия «Агентство местных дорог Полтавской области» Алексеем Басаном. Его отпустили на испытательный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не указывает фамилию фигуранта.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Басане, которому вручили подозрение в новом деле.

Приговором суда обвиняемого признали виновным в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере, а также во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Басан получил согласованное наказание в виде 8 лет лишения свободы, однако его освободили от отбывания наказания с испытанием и установили испытательный срок на 3 года. Также ему запретили в течение 3 лет занимать соответствующие должности.

Кроме того, бывший чиновник должен перечислить 20 тысяч USDT криптоактивов на счет благотворительного фонда «Спільнота Стерненка». Средства должны направить на помощь Вооруженным силам Украины.

Также суд применил специальную конфискацию к части имущества, которое находилось в фактической собственности обвиняемого и его близких лиц. В частности, специальная конфискация применена к:

эквиваленту стоимости жилого дома в пригороде г. Полтавы площадью более 200 м² с бассейном, гаражом, домом охраны и прилегающим участком;

водному мотоциклу с прицепом;

имущественным правам на 6 квартир в многоквартирных домах в г. Полтава.

Напомним, в феврале 2023 года ВАКС назначил к рассмотрению дело эксдиректора ГП «Агентство местных дорог Полтавской области» Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года руководитель предприятия по собственному усмотрению, вопреки требованиям Бюджетного кодекса Украины, заключил с фирмами договоры на проведение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.

В июне 2024 года ВАКС оправдал Басана в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а именно злоупотребления положением и нецелевого использования средств.

В ноябре того же года НАБУ и САП сообщили Басану о новом подозрении в легализации средств и декларировании недостоверной информации.

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