Обвиняемому экс-начальнику подразделения УЗ снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 23 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего начальника производственного структурного подразделения «Черкасский путевой ремонтно-механический завод» филиала «Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин» АО «Укрзализныця» Романа Желизняка. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в завладении средствами.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Желизняка. Альтернативой ему определили 5 млн грн залога. Позже суд продлевал арест и в последний раз снизил залог до 1,5 млн грн. Эти средства внесли и подозреваемый вышел из-под стражи. На него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с обвиняемыми, а также свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил суд продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Желизняка – ред.). Установить срок действия обязанностей до 23 августа 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали экс-начальника подразделения филиала «Укрзализныци». По версии следствия, организованная группа на протяжении 2021-2022 годов завладела денежными средствами АО «Укрзализныця» путем злоупотребления должностными лицами ВСП «Черкасский ПРЗМ» филиала ЦРЭКМ УЗ своим служебным положением. О подозрении сообщили пяти участникам организованной группы.

В 2021 году бывший директор ПСП «Черкасский ПРЗМ» филиала УЗ с целью противоправного обогащения образовал организованную группу из действующих и бывших сотрудников завода. В течение апреля 2021 – февраля 2022 годов он добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин. Однако такой ремонт фактически не производился, а члены организованной группы подделывали документы, свидетельствовавшие о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности. Как следствие, УЗ понесла убытки на сумму 17,1 млн грн, которыми завладели участники преступления.

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