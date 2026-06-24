С оккупированных территорий вернули еще одну группу украинских детей и подростков

В течение прошлой недели в Украину удалось вернуть еще одну группу детей и подростков. С временно оккупированных территорий удалось эвакуировать еще 15 несовершеннолетних украинцев в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщают организации Save Ukraine и Bring Kids Back UA на страницах в соцсетях.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

Как отмечается, дети не хотели посещать школу на оккупированных территориях, избегали мобилизации, а сейчас они находятся в центрах «Надежды и восстановления», где им помогают с документами и оказывают необходимую психологическую поддержку.

«Среди возвращенных детей – 13-летняя Дарья, которая была вынуждена ежедневно прятаться дома, чтобы оккупанты не узнали, что она не посещает российскую школу. Семья постоянно получала угрозы об изъятии ребенка и передаче в интернат, одновременно пытаясь выжить под постоянными атаками дронов, которыми российские военные терроризировали их село», – говорится в сообщении.

Также в Украину удалось вернуть 17-летнего Ивана, которого оккупационные власти пытались заставить встать на воинский учет. Указывается, что его брата оккупанты похитили по доносу соседа и полгода продержали в плену.

«В семью регулярно приходили с проверками представители так называемой «милиции», а военком открыто угрожал его матери уголовным делом», – заявили в организациях.

При этом среди спасенных – 18-летний Никита, который постоянно менял место жительства, чтобы избежать принудительной мобилизации.

«Из-за агрессивной пропаганды парень отказался посещать российскую школу и продолжал обучение онлайн. Однажды он даже стал на защиту несовершеннолетних девушек, которых преследовал нетрезвый российский военный», – добавили в сообщении.

Напомним, с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

Также недавно стало известно, что российские власти в собственных официальных документах признали депортацию 744 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий.

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