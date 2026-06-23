ВАКС назначил к рассмотрению дело действующего и бывшего замминистра

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотренид по существу дело по обвинению заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого и бывшего заместителя министра экономики Александра Грибана в злоупотреблениях.

Такое решение 16 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Уголовное производство по обвинению (Высоцкому – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины и также (Грибана – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, назначить к судебному разбирательству на 26 июня 2026 года в 14:00 в открытом судебном заседании в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Как известно, суд применил к Высоцкому меру пресечения в виде залога с обязанностями, а именно: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении первому замминистра агрополитики Тарасу Высоцкому и экс-замминистру экономики Александру Грибану. Высоцкого подозревают в причастности к злоупотреблениям на двух закупках макарон в виде гуманитарной помощи, нанесших 62,5 млн грн ущерба. Грибану инкриминируют только один эпизод – на 33,7 млн грн убытков.

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