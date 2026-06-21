В Украине обостряется гуманитарный кризис, несмотря на укрепление позиций на поле боя

Укрепление позиций Украины в войне против россии пока не привело к облегчению гуманитарной ситуации, от которой продолжают страдать миллионы внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил глава Международного комитета спасения (IRC) Дэвид Милибэнд во время визита в Украину.

7 апреля 2026, 07:50 Результаты социсследования на тему «Поддержка благотворительных и волонтерских организаций» Тройка лидеров по узнаваемости среди украинцев – благотворительный фонд «Вернись живым», Фонд Сергея Притулы и Красный Крест. Подробнее – в результатах онлайн-опроса, проведенного по заказу «Слово и дело».

Кризис усиливается из-за существенного сокращения финансирования гуманитарной помощи. По словам Милибэнда, особое беспокойство вызывает уменьшение поддержки со стороны США. На данный момент прогнозируемый бюджет IRC в Украине на 2027 год сократился вдвое – с 40 млн долларов в прошлом году до 20 млн.

Милибэнд напомнил, что администрация США существенно сократила программы внешней помощи и ликвидировала USAID, что, по его словам, повлекло за собой сокращение гуманитарных расходов и у других стран-доноров.

В Украине IRC оказывает мобильную медицинскую помощь общинам вблизи 1200-километровой линии фронта, а также обеспечивает психологическую поддержку детям и женщинам, пострадавшим от насилия.

Глава организации подчеркнул, что одним из наименее обсуждаемых последствий войны остается влияние на психическое здоровье населения после более чем четырех лет полномасштабного вторжения. Он считает, что даже частичное перенаправление небольшой доли военных расходов союзников на гуманитарные программы могло бы существенно усилить устойчивость общества.

По оценкам ООН, в мире насчитывается около 118 миллионов перемещенных лиц, из которых примерно 10 миллионов связаны с Украиной, включая почти четыре миллиона внутренне перемещенных.

«В то время, когда формируется новая геополитическая реальность, особенно важно признавать жестокость и напряжение, с которыми сталкиваются миллионы украинцев», – подытожил Милибэнд.

Тем не менее стоит отметить, что 17 июня Соединенные Штаты объявили о выделении более 1 млрд долларов гуманитарной и чрезвычайной помощи через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Часть этой помощи будет направлена на поддержку Украины и других стран с серьезными гуманитарными потребностями.

В апреле министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти объявила о дополнительном финансировании в размере 40 млн евро для гуманитарной поддержки и долгосрочного развития в Украине в этом году.

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