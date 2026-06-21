В россии планируют ввести обязательные курсы по БПЛА в вузах – ЦПД

Общество
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В россии планируют ввести обязательные курсы по беспилотным системам в транспортных вузах. По данным ЦПД, это часть процесса милитаризации образования и подготовки молодежи к военным нуждам.
Reuters

Российские власти продолжают усиливать милитаризацию системы высшего образования, все активнее привлекая учебные заведения к подготовке кадров для военных нужд.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Война – путь обмана: как в россии заманивают в армию студентовКампания набора студентов в армию рф не является эффективной, поскольку молодые люди боятся, что их обманут.

В частности, с 1 сентября 2026 года во всех транспортных высших учебных заведениях рф планируют ввести обязательный базовый курс по беспилотным системам. Программа охватит 19 профильных университетов и 86 их филиалов в различных регионах страны.

По оценкам ЦПД, такое обучение будут проходить не менее 150 тысяч студентов, а с учетом профильных колледжей – более 250 тысяч человек. В Центре противодействия дезинформации считают, что эти инициативы направлены на дальнейшее вовлечение молодежи в военные нужды россии, в частности в войну против Украины.

В ЦПД подчеркивают, что российская система образования все больше трансформируется в механизм подготовки кадрового ресурса для государства и оборонного сектора, а не для развития критического мышления или профессиональных навыков в гражданских сферах.

Заметим, что россии все сложнее привлекать новых военных для войны против Украины. В первом квартале этого года темпы набора в армию заметно сократились, несмотря на обещания крупных выплат.

Из-за этого некоторые регионы получили указания по формированию «добровольческих» списков для отправки на войну из должников и студентов.

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